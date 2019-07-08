Украина готовится ответить на «вторжение» России

С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По его словам, Киев может дать ответ на «вторжение» со стороны России. Более того, Украина тактически имеет ряд наработок, которая позволит это сделать. В частности, речь идет о подключении союзников. Тем не менее, власти страны, как заявил Маломуж, ведут недостаточную подготовку к возможному «вторжению».