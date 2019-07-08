В Кремле ответили на оскорбления в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Дмитрий Песков рассказал, что оскорбления, произнесенные в эфире телеканала Грузии «Рустави 2» в адрес главы РФ Владимира Путина, недопустимы.

Также пресс-секретарь поделился с журналистами, что в Кремле решительно осуждают произнесенные в адрес России и российского главы оскорбления, ведь эти высказывания недопустимы. Он добавил, что вся грузинская власть осудила эту выходку, подчеркивая, что такие высказывания недостойны грузинского народа.

В воскресном выпуске авторской программы «P.S.» в эфире «Рустави 2» Георгий Габуния свое выступление начал с оскорбления в адрес Владимира Путина. Представители грузинского руководства осудили эти слова телеведущего, а МИД Грузии расценил подобную выходку как попытку усугубить и без того напряженные отношения между государствами, пишут РИА Новости.