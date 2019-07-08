Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией

С сегодняшнего дня в России начал действовать запрет на авиасообщение с Грузией. Как напоминает ТАСС, ранее направление с грузинской стороной, в соответствии с указом главы РФ Владимира Путина, было решено остановить с 8 июля. Это произошло на фоне протестов в Грузии, которые носят антироссийский характер. Известно, что на момент, когда принималось соответствующее решение, в этой стране было около 54 тысяч граждан Российской Федерации.