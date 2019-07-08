Замминистра обороны назначили Евкурова

На пост замминистра обороны РФ был назначен экс-руководитель Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Указ о назначении господина Евкурова заместителем министра обороны принял российский президент. Также он приказал присвоить ему воинское звание генерал-лейтенанта.

Владимир Путин подписал его заявление об увольнении с поста главы Республики Ингушетия в конце июня. Махмуда-Али Калиматов был назначен на должность временно исполняющего обязанности господина Евкурова. Ранее он был директором по управлению Росприроднадзором в Самарской области.

Эксперты «Ъ» считают, что отставка бывшего руководителя республики связана с протестами, которые были вызваны соглашением об установлении административной границы с Чеченской республикой, пишет «Коммерсантъ».