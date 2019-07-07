Медведчук о том, как познакомился с Путиным

Виктор Медведчук, который является главой украинской партии"Оппозиционная платформа – За жизнь» поведал в своем недавнем интервью о том, как познакомился с президентом России. Со слов Виктора они познакомились еще в начале двухтысячных годов, когда Владимир Путин только стал президентом. В то время, как Медведчук стал главой украинской администрации, он начал поддерживать отношения с Дмитрием Медведевым и при этом порой виделся с Путиным. Глава украинской партии отметил то, что для его семьи большая честь, что крестным отцом их дочери является президент Российской Федерации. В две тысячи четвертом году Владимир Владимирович крестил дочь Виктора Медведчука. Президент России не упускает возможности встретиться с крестницей, сообщает РИА Новости.