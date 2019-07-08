Богатые регионы России «могут поделиться» с бедными

Директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев сообщил, что российские власти прилагают максимум усилий для того, чтобы уровнять доходы граждан в различных регионах страны.

Он отметил, что за последние двадцать лет было много сделано для выведения населения России из черты бедности, а также частично удалось исправить ситуацию, связанную с выравниванием доходов российских граждан. Однако, по его словам, полностью решить проблему не возможно. Столица России Москва могла стать финансовым центром международного уровня, имеющей качественную, развитую инфраструктуру с соответствующим доходом населения, но санкции со стороны Запада пресекли эту идею.

Разуваев считает, что в такой ситуации следует обратиться к опыту Казахстана, где есть две столицы. В Нур-Султане располагается политический центр, а в Алматы – экономический. Таким образом, за Москвой необходимо оставить прозвище «Деловой столицы», а политический центр перенести в другой город России, например в Санкт-Петербург или Казань, передает ИА REGNUM.