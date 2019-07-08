Названы регионы России с наиболее высокими доходами населения

У российских жителей наиболее высокий уровень дохода зарегистрирован в следующих автономных округах - Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском. Эта информация получена по итогам анализа, который провели РИА Новости.

Также лучше всего население живет в таких районах как Магаданская область, Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татария.

А вот скромнее всего граждане России проживают в Туве, Алтае, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыме.

Для своих расчетов журналисты задействовали соотношение среднего размера заработной платы за месяц на душу населения и ценовой политики базового набора продуктов и услуг за минувший год, пишут РИА Новости.