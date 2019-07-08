Грузчикам в Шереметьево стали платить по 200 тысяч рублей

«Шереметьево Хэндлинг», являющаяся «дочкой» московского аэропорта и отвечающая за загрузку и выгрузку багажа, приняла решение об увеличении заработной платы для своих сотрудников почти в пятикратном размере. Об этом говорится в статье «Ведомостей» - издание ссылается на своих собеседников, знающих о ситуации. Отмечается, что зарплата грузчиков поднялась с 45 тысяч рублей до 200-211 тысяч. Тем не менее, как рассказал генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко, данные меры не смогли решить вопрос с выдачей багажа. Проблему, по его словам, будут решать дополнительным персоналом: в ближайшее время дополнительно будет нанято около 400 человек.