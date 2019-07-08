Национальный союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией

Представители Национального союза журналистов Украины заявили о своем протесте против телемоста, который состоится 12 июня между украинским ТК NewsOne и ТК «Россия 24». Об этом в своем Facebook заявил глава НСЖ Сергей Томиленко. Он подчеркнул, что факт такого сотрудничества – это возмутительно. Представитель Союза также отметил, что украинскому телеканалу стоит помнить о сегодняшнем законодательстве, согласно которому показ российских телеканалов на территории Украины запрещен.