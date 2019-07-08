Националисты требуют, чтобы Зеленский «ответил» на телемост с Россией

Украинские националисты выдвинули требования в адрес главы страны Владимира Зеленского, требуя, чтобы он отреагировал на решение ТК NewsOne устроить совместный телемост с ТК «Россия 1». Вероятно, они хотят, чтобы этого мероприятия вообще не состоялось. Как передает РИА Новости, требования озвучил лидер «Национального корпуса», депутат Рады Андрей Билецкий. По его словам, телеобщение между Украиной и Россией, которое собираются провести 12 июля – это информационная диверсия. И главная ее цель – это «поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

Националист заявил, что у Зеленского есть сутки, в течение которых он может дать адекватный ответ на «информационный шабаш», подготовкой которого, как он убежден, занимается Кремль.