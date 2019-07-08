Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости. По задумке Зеленского, в этом саммите также должны участвовать и другие мировые лидеры, в числе которых Трамп, Макрон и Меркель.

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе?», — так обозначил тему предполагаемой встречи Зеленский.

С таким предложением Зеленский выступил после того, как стало известно о предстоящем телемосте России с Украиной.