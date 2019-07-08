Украина заявила, что Россия нарушает конвенцию Монтре

В Киеве нашли еще тему, которая могла бы стать поводом для очередного скандала на международном уровне. В этот раз представители украинского генштаба выступили с обвинениями в адрес Москвы, заявив, что она нарушает положения конвенции Монтре, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В частности, как заявляют военные, в акватории Черного моря наблюдается слишком большая «активность» российских подлодок. Речь идет о том, что эти подлодки, как считают в Генштабе, пользуются предлогом прохода в ремонт, и, таким образом, «нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива» - а ответственность за это несет турецкая сторона. Украинцы уже «проинформировали» Анкару по поводу этого «нарушения».