Обновление данных: число жертв паводка в Иркутской области выросло до 23 человек

Как стало известно, наводнение, которое обрушилось на Приангарье, унесло жизни 23 человек, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из экстренных служб. Также сообщается о 11 пропавших без вести. В общей сложности, как отметил источник агентства, было госпитализировано 442 человека, включая десятерых детей. Кроме этого, еще три тысячи человек получили амбулаторную медпомощь.