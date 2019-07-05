Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮЛ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

05 ИЮЛ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина

05.07.2019 11:42
Комментарии: 1
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина

Жители Иркутской области, которые пострадали от наводнения, в массовом порядке отказываются от предложения, озвученного российским лидером Владимиром Путиным. Как напоминает РИА Новости, речь идет о возможности отправить детей из затопленных районов в летние лагеря – там они, по словам Путина, будут находиться в безопасности.

Однако не все родители восприняли это предложение с энтузиазмом. Многие наотрез отказались от идеи с лагерем, чтобы не расставаться со своими семьями.

Комментировать (без регистрации)
Паводок в Иркутской области: растет число погибших и пострадавших
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
12:19 1 0
Владимир Березовский:

Так может быть, глава "Роснефти" товарищ Сечин старается скорее отстроить свой особняк за 20 млрд рублей, чтобы разместить там пострадавших - пока им "фанерные" убежища вместо домов сляпают? Или он только 300 рубликов по СМСке смог им отослать?

Статьи

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Общество

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку
Наука и технологии

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?
Экономика

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости
События и факты 1

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Политика

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой
События и факты 1

Узнай, страна

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы

Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы

В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»

В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»

Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"

Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО

Новости дня

14:00 Военнослужащим и полицейским повысят оклады Военнослужащим и полицейским повысят оклады
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
12:56 Президент России присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам Президент России присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
12:15 Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене
10:46 Украина думает об освоении Арктики Украина думает об освоении Арктики
09:58 С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б»
09:03 Премьер Италии после встречи с Путиным заявил о большом потенциале дружбы с Россией Премьер Италии после встречи с Путиным заявил о большом потенциале дружбы с Россией
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
08:14 Названы задачи, которые выполняли погибшие моряки на подлодке Минобороны Названы задачи, которые выполняли погибшие моряки на подлодке Минобороны

Узнай, страна!

13:59 В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter