Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина

Жители Иркутской области, которые пострадали от наводнения, в массовом порядке отказываются от предложения, озвученного российским лидером Владимиром Путиным. Как напоминает РИА Новости, речь идет о возможности отправить детей из затопленных районов в летние лагеря – там они, по словам Путина, будут находиться в безопасности.

Однако не все родители восприняли это предложение с энтузиазмом. Многие наотрез отказались от идеи с лагерем, чтобы не расставаться со своими семьями.