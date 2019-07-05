Пострадавшие от наводнения в Иркутской области массово отказываются от предложения Путина
05.07.2019 11:42
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Жители Иркутской области, которые пострадали от наводнения, в массовом порядке отказываются от предложения, озвученного российским лидером Владимиром Путиным. Как напоминает РИА Новости, речь идет о возможности отправить детей из затопленных районов в летние лагеря – там они, по словам Путина, будут находиться в безопасности.
Однако не все родители восприняли это предложение с энтузиазмом. Многие наотрез отказались от идеи с лагерем, чтобы не расставаться со своими семьями.
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Так может быть, глава "Роснефти" товарищ Сечин старается скорее отстроить свой особняк за 20 млрд рублей, чтобы разместить там пострадавших - пока им "фанерные" убежища вместо домов сляпают? Или он только 300 рубликов по СМСке смог им отослать?