ФБР незаконно получило данные миллионов жителей США

Сотрудникам иммиграционной и таможенной полиция США, а также ФБР удалось получить информацию о миллионах гражданах, причем, без их ведома и согласия. Как передает Газета.ру, об этом сообщает Washington Post. Издание пишет, что эти структуры воспользовались базой данных, которая хранит информацию о водительских правах – чтобы использовать это для системы распознавания лиц. Подчеркивается, что служба «добыла» информацию миллионов граждан, которые не давали на это своего согласия. Также, как отмечает газета, этими данными пользуются для наблюдений за людьми.