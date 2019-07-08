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Древние формы жизни Земли пробуждаются после 40 000 лет вечной мерзлоты

08.07.2019 07:15
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Древние формы жизни Земли пробуждаются после 40 000 лет вечной мерзлоты

Истории изменения климата часто подчеркивают неустойчивую хрупкость экологической системы Земли. Картина еще более обострилась, когда в докладе Организации Объединенных Наций отметили, что 1 миллион видов растений и животных на нашей планете сталкиваются с угрозой исчезновения.

Но для немногих исключительных видов таяние ледяных шапок и вечной мерзлоты начинает раскрывать еще одну историю - удивительную биологическую устойчивость.

Так, исследователи в Арктике находят организмы, замороженные и считающиеся мертвыми на протяжении тысячелетий, которые могут возобновить свою жизнедеятельность. И это не только простые бактерии, но многоклеточные живые организмы, выносливость которых побуждает ученых пересмотреть свое понимание того, что значит выживать.

«Вы не предполагаете, что что-то похороненное на сотни лет будет жизнеспособным», - сказала эволюционный биолог Кэтрин Ла Фарж, которая занимается исследованием мхов в университете Альберты.

В 2009 году ее команда проводила исследования в Арктике, чтобы собрать почерневшую растительную материю, обнаженную сокращающимися ледниками.

«Материал всегда считался мертвым. Но, увидев зеленую ткань я подумала, что это довольно необычно», - сказала Ла Фарж о найденных ею многовековых пучках мха.

Она принесла десятки этих любопытных образцов обратно в Эдмонтон, щедро разогревая их богатой питательными веществами почвой в яркой теплой лаборатории. Почти треть образцов дали с новые побеги и листья.

«Мы были просто поражены», - сказал Ла Фарж.

Восстановление многовековых мхов говорит о том, что ледники и вечная мерзлота - это не просто кладбища многоклеточной жизни, но они могут помочь организмам противостоять ледниковым периодам.

В то же время мхи, обнаруженные Ла Фарж, не являются единственными организмами, выжившими в ледниковый период.

Татьяна Вишнивецкая достаточно долго изучала древние микробы. Микробиолог из Университета Теннесси, Вишнивецкая, брала образцы глубоко в вечной мерзлоте Сибири, чтобы составить карту сети одноклеточных организмов, которые процветали до начала ледниковых периодов.

Она вернула к жизни миллионные бактерии на чашке Петри. Но в прошлом году команда Вишнивецкой объявила о «случайном открытии», которое разрушило понимание ученых об экстремальной выносливости.

Как обычно, исследователи искали одноклеточные организмы, единственные формы жизни, которые считались жизнеспособными после тысячелетий, запертых в вечной мерзлоте. Они поместили замороженный материал на чашки Петри в своей лаборатории при комнатной температуре и заметили что-то странное - гигантские бактерии и амебы, которые оказались нематодами.

«Конечно, мы были удивлены и очень взволнованы», - сказала Вишнивецкая.
Размером, примерно, полмиллиметра в длину, нематоды, возвращавшиеся к жизни, были самыми сложными существами, которые Вишнивецкая - или кто-либо еще - когда-либо восстанавливал после долгой глубокой заморозки.

По ее оценкам, одной нематоде было 41 000 лет - безусловно, самое старое из когда-либо обнаруженных животных. Этот самый червь обитал в почве под ногами неандертальцев и выжил, чтобы встретить современных людей в высокотехнологичной лаборатории Вишнивецкой.

Вишнивецкая не уверена, прошли ли нематоды, которые ее команда вытащила из вечной мерзлоты, эпохи в стадии дауэра. Но она предположила, что нематоды теоретически могут выживать бесконечно долго, если будут стабильно заморожены.

«Они могут прослужить сколько угодно лет, если их клетки останутся нетронутыми», - сказала она.

Здесь, на Земле, многие виды стремительно исчезают, когда люди нарушают глобальный климат. Но около оттаивающих полюсов, несколько организмов демонстрируют невероятную выносливость.

После долгого сна в ледяных окраинах Земли бактерии, мох и нематоды пробуждаются в новую геологическую эпоху. И для этих образцов выносливости погода как раз подходит, пишет The Washington Post.

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