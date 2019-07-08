Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации. По ее словам члены ПАСЕ рассчитывают, что российская сторона активно включится в работу ассамблеи.

Также, Мори-Паскье подчеркнула, что необходимо организовать тесное сотрудничество по всем требованиям, которые ПАСЕ предъявила к России, в том числе и по вопросу Крымского полуострова, который в Совете Европы считают незаконно аннексированным российской стороной.

При этом политик отметила, что в ПАСЕ считают, что конструктивный диалог станет самым эффективным инструментом урегулирования всех разногласий между сторонами, пишет РИА Новости.