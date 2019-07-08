Между Россией и Украиной организуют телемост

Граждане России и Украины смогут пообщаться посредством телемоста, который будет организован российским телеканалом "Россия-1" и украинским NewsOne. Известно, что мероприятие состоится в 18:00 мск 12 июля и пройдет в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым". Планируется, что телемост продлится порядка двух часов.

Вместе с тем некоторые украинские чиновники уже осудили данную инициативу. Так, глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко назвала телемост очередной попыткой оккупации медиапространства Украины и предложила рассмотреть данную ситуацию на специальном заседании СНБО Украины, пишет ТАСС.