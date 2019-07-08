Телеканал "Рустави 2" прекратил вещание после ругани в адрес Путина

После того, как в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави 2" один из тележурналистов позволил себе нецензурные выражения в адрес российского президента Владимира Путина, телеканал вынужден был прекратить вещание.

Так, недовольные поведением ведущего граждане Грузии собрались возле здания телеканала и закидали его вениками и яйцами, требуя уволить как самого ведущего, так и главу "Рустави 2" Нику Гварамия. Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.

Также как и зрители телеканала, данную ситуацию осудили президент и премьер Грузии. В Грузии опасаются, что этот инцидент может еще больше ухудшить взаимоотношения между двумя странами, пишет РИА Новости.