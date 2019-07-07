Мутко требует уволить спасавшего свой дом чиновника

Мутко Виталий, вице-премьер и глава комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области требует скорейшего увольнения Сергея Худоногова, председателя Нижнеудинского района Иркутской области. Ранее в средствах массовой информации сообщили о том, что Сергей Худоногов первоочередно во время паводка отправил спасательные службы города Нижнеудинск к себе домой, дабы избежать последствий. Виталий Мутко в свою очередь, организовал расследование поступка и утвердил то, что государственная техника для откачивания воды действительно применялась в личных целях. Напомним, что аварийная ситуация объявлена в 6 поселениях Иркутской области в связи в обильными дождями, также затопило почти семь тысяч жилых домов и погибло двадцать два человека, сообщает Лента.ру.