Продажи Iphone в Индии снизились вдвое

Масштаб продаж Apple в Индии всегда отличался от остального мира. Одной из причин является то, что на внутреннем рынке Индии есть достаточное количество более дешевых, удобных и ярких марок телефонов, второй причиной принято называть низкий заработок индийцев или высокую стоимость Iphone. Однако в этом году продажи рекордно низкие, источники свидетельствуют, что в этом году было продано на 42% меньше продукции Apple, чем в прошлом и по прогнозам объемы продаж сократятся в общем еще на 10- 17% в целом, сообщает Газета Daily.