Новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Существует очередная версия исчезновения Малазийского боинга, летевшего в столицу Китая из Куала-Лумпур известным рейсом MH370. Тим Термини международный авиационный специалист считает, что на борту самолета мог быть похититель, который планировал заблаговременное уничтожение или кражу самолета. Напомним, что официальной версией гибели воздушного судна являются неверные действия одного из пилотов, сообщает Известия.