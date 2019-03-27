В США экстренную посадку совершил Boeing 737 MAX из-за проблем с двигателем

27.03.2019 12:09



Недавно появилось сообщение об очередных неполадках с самолетами «Боинг». В этот раз в аэропорту Орландо (Флорида, США) экстренную посадку совершил самолет Boeing 737 Max, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от Управления гражданской авиации. В сообщении говорится, что у лайнера возникли проблемы с двигателем.

Отмечается, что лайнерам данной модификации запрещено летать с пассажирами на борту – соответствующий запрет был введен после двух катастроф, случившихся с этими самолетами за полгода в Индонезии и Эфиопии.

Что касается этого борта, то он принадлежит АК Southwest Airlines, и в этот раз летел пустым: его перегоняли из Флориды в Калифорнию для временного хранения.