Росстат назвал самые подорожавшие продукты

Согласно сведениям Росстата по результатам 2018 года наиболее подорожавшими товарами оказались пшено, стоимость которого повысилась на 73,6% и капуста – на 72,8%. Этот показатель в семнадцать раз превосходит инфляционный уровень.

Глава Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что повышение стоимости пшена объясняется маленьким спросом данной крупы у населения страны из-за чего были сокращены посевные площади проса.

Третья строчка лидера по подорожанию досталась газомоторному топливу – на 30,8%. Повешение стоимости этого горючего связано с повышением стоимости конъюнктуры нефтяного рынка. Таким образом, из-за относительной доступности в основном бензина образовался увеличенный спрос на этот вид горючего.

Поднятие цены на сахар составило 28,3%, а на яйца – 25,9%.

Быстрое повышение стоимости было зафиксировано также на такие товары, как репчатый лук, столовая свекла, морковь, мясо кур и валидол, передают РИА Новости.