Галкин объяснил свой высокий гонорар

Максим Галкин объяснил телеканалу «Звезда», почему у него такой высокий гонорар. Юморист отметил, что большая оплата труда объясняется востребованностью в творческом и корпоративном плане и его популярность связана с профессиональным подходом к работе.

Телеведущий поделился, что его карьера началась в то время, когда ценилось качественное выполнение своей работы. Он подчеркнул, что до сих пор поддерживает высокий уровень, что позволило ему продержаться до 2019 года, оставаясь в топе лучших.

Галкин пояснил, что настоящего артиста не должно волновать, где именно он выступает: на большой сцене, в маленьком провинциальном городке или у кого-то на дне рождении. Юморист рассказал, что довольно часто бесплатно выступает на благотворительных мероприятиях, и, несмотря на это, все равно отдается полностью сцене и своей работе, обеспечивая высокий уровень юмора.

Напомним, что ранее в газете «Комсомольская правда» были раскрыты гонорары некоторых артистов за выступления на различных частных мероприятиях. Первое место в рейтинге занял Максим Галкин, который за концерт получает более 3,5 миллиона рублей, передают РИА Новости.