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ПА ОБСЕ потребовала от России отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии

07.07.2019 13:53
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ПА ОБСЕ потребовала от России отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию, согласно которой РФ должна отменить свое признание независимости республики Абхазии и Южной Осетии. Действия Москвы признаны незаконными.

В тексте сказано, что Россия обязана соблюдать первостепенные международные нормы и принципы. Москва обязана отозвать свое незаконное признание независимости оккупированных грузинских территорий.

Также в документе предлагается вынести на обсуждение вопрос об уменьшении безопасности, человеческих прав и гуманитарного положения вещей на захваченной грузинской земле в связи с российскими действиями. Помимо этого в тексте сказано, что необходимо осудить и активное присутствие военных России вдоль линии оккупации и дискриминацию народа Грузии по этническому признаку, который проживает в Абхазии и Цхинвале.

Документ придерживается грузинской политики и считает ее ориентированной на мирное урегулирование конфликта.

Помимо этого в резолюции содержится призыв к председательству ОБСЕ, согласно которому стоит удвоить усилия по восстановлению присутствия Грузии в ОБСЕ с предоставлением доступа ко всем ее границам, признанным на международном уровне.

Этот документ поддержала Украина, сравнив обстановку в Грузии с захватом Крымского полуострова.

Руководитель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обратился к ПА ОБСЕ, призывая прислушаться членов комитета к решению народа самих республик.

Однако, несмотря на протест России, комитет одобрил резолюцию, пишут РИА Новости.

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