В Грузии за прагматичные отношения с Россией

Руководитель министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава информирует о том, что практичные, надежные экономические отношения с Россией положительно повлияют на отношения Грузии и Российской Федерации в целом. Напомним, что двадцать первого июня этого года президент РФ Путин Владимир Владимирович из-за непростой политической обстановки в Грузии запретил отечественным авиакомпаниям реализовывать воздушные транспортировки граждан Российской Федерации в Грузию. А также, национальный банк Грузии уведомляет об уменьшении прибыли в этом году на 200-300 миллионов долларов США в связи с отсутствием русских туристов, сообщает РТ.