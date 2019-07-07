Иран приступает к обогащению урана на порядок выше установленного СВПД

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи рассказал, что Иран приступает к обогащению урана на порядок выше, установленного ядерного соглашения. Заместитель добавил, что они планируют перевалить порог в 3,67%.

Член Организации иранской атомной энергии Бехруза Камальванди объявил, что страна в понедельник сможет приступить к обогащению урана, так как осталось решить определенные технические вопросы.

Вместе с тем Тегеран на урегулирование претензий Ирана дал членам СВПД шестьдесят дней.

Аракчи подчеркнул, несмотря на уменьшение обязательств Ирана каждые шестьдесят дней, это вовсе не означает, что этот потенциал нами не используются, ни одно государство не должно усомниться в серьезности наших намерений.

Напомним, что Соединенные Штаты в мае прошлого года вышли из ядерного договора в одностороннем порядке, введя против Ирана очередные санкции.

В свою очередь через год Иран сообщил, что часть положений СВПД больше не будет выполнять, а именно те положения, которые относятся к обогащению урана и запасов тяжелой воды, передают РИА Новости.