Зеленский будет решать вопрос реализации «Северного потока – 2» при помощи Трампа

Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский поделился тем, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сумеет разрешить вопрос создания газопровода «Северный поток – 2» в интересах Киева.

Глава Украины придерживается мнения, что Германия и Франция вряд ли смогут повлиять на строительство проекта, так как локальный бизнес довольно сильно воздействует на них.

Зеленский добавил, что европейские страны уже давно определили свои позиции относительно реализации газопровода, также, как и восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, однако, мнением Украины относительно этих вопросов никто не интересовался.

По данным агентства УНИАН Зеленский уверен, что только один человек сможет решить спор по «Северному потоку – 2» в интересах Киева – Дональд Трамп. Отмечается, что у главы Украины в скором времени состоится встреча в США с американским лидером.

Также в начале июня сайт конгресса Вашингтона разместил законопроект, согласно которому можно ввести против компаний, которые задействованы в реализации строительства газопровода, как минимум пять санкций.

Более того, Соединенные Штаты неоднократно призывали европейские страны отказаться от поставки российского газа в пользу сжиженного природного газа Америки, сообщают «Известия».