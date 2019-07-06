Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ

6 июля на заседании комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ утвердил резолюцию, по которой за территорией России Крым не признается. Артур Герасимов, занимающий пост депутата Верховной рады, предстал автором этого текста.

В соответствии с документом, Парламентская ассамблея ОБСЕ снова высказывается в пользу уважения к Украине и ее географической целостности, включая и международное признание за Киевом Крымского полуострова.

Также ассамблея обвиняет Россию в якобы противозаконной оккупации полуострова и требует отдать Крым под юрисдикцию Киева.

Кроме того в документе отметили возрастающую милитаризацию с российской стороны касательно Азовского моря и Крымского полуострова. В текст внесено требование к Кремлю, согласно которому РФ обязана оказать юридическое и медицинское сопровождение задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Согласно документу, для мониторинга обстановки в Азовском море и Керченском проливе ПА ОБСЕ использует беспилотники Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, передает ТАСС.