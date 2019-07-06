Американский журналист восхитился Крымом

Журналист Джефф Опдайк, побывав в Крыму отметил, что там очень красиво и спокойно и разместил статью в газете Los Angeles Times, советуя жителям Америки посетить Крымский полуостров. Джефф Опдайк определил Крым, как уникальное место на нашей планете. Так же автор добавил, что статья к большому сожалению, по мнению критиков имеет политическое значение. Журналист в свою очередь добавил, что путешествия вне политики, путешествия выше нее, сообщает Газета.ru