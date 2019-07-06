Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно использовать в мирных целях

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам в Красноярске о том, что боевую ракету «Воевода» можно использовать после выведения с вооружения в гражданских целях, а именно для отправки на орбиту космических аппаратов.

Рогозин подчеркнул, что существует так называемый способ утилизации боевых ракет путем пуска. Он заключается в адаптации боевого вооружения под проекты, которые тесно связаны с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. На данный момент идет обсуждение этого вопроса. По словам главы ведомства, следует на все выведенные из боевого дежурства ракеты внедрить именно такой метод.

Также Рогозин считает, что утилизация должна проходить с максимальной пользой, поэтому эту технологию полного жизненного цикла необходимо использовать и в современных ракетах, таких как «Сармат», пишут РИА Новости.