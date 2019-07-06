В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

После беседы двух глав Владимира Путина и Дональда Трампа функционеры Вашингтона с помощью «Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» пытаются подорвать нормализацию отношений между Россией и США. Об этом сегодня сообщил МИД РФ.

В министерстве считают, что эта концепция направлена на распространение русофобии в мире, особенно на соседние с РФ страны. Таким образом, подчеркивается в ведомстве, под словом «противодействие» скрывается враждебный агрессивный подход против нашей страны.

В министерстве заявили, что за попыткой посеять страх перед Россией, запугиванием мнимого вмешательства с нашей стороны четко прослеживается желание Америки не просто настроить весь мир против РФ, но и вынудить Европу закупать у США дорогостоящий сжиженный газ. Проще говоря, Вашингтон, в решении своих геополитических задач, не против заодно получить материальную выгоду.

Российский МИД добавил, что официальная программа действующей американской администрации удручает, ведь она не соответствует конструктивному диалогу, который состоялся между Путиным и Трампом на саммите G20 в Осаке. В министерстве считают, что влиятельные политики США пытаются не просто не допустить атмосферу сотрудничества между государствами, но и разрушить их отношения еще больше.

Руководитель американского Агентства по международному развитию Марк Грин в Париже 3 июля предоставил документ, носящий название «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». В этом документе сказано, что РФ якобы старается подорвать демократию во всем мире и США предлагает ответить на угрозы, исходящие от России, путем создания устойчивости демократии и экономики в государствах.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно высказывало готовность страны к выстраиванию открытого диалога с Америкой, основываясь на равноправии интересов обеих стран, однако, антироссийская пропаганда, которая ведет к глобальному доминированию США, сводит на нет все усилия России, пишет ТАСС.