Секретные документы обнаружили в урне

В Лондонской урне были обнаружены секретные материалы из лаборатории Портон-Дауна, в ходе данного события начались расследования. Житель Лондона, проходя мимо обнаружил некое количество бумаг относящихся к периоду с одна тысяча девятьсот восьмидесятого по две тысячи семнадцатый год, в которых было сказано о снаряжении работников отдела безопасности секретного учреждения, их обязанностях, паролях к информационным носителям и личных адресах служащих. Министр обороны Великобритании заявил о начале расследования, сообщает издательство Российская Газета.