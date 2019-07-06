Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря. Ранее стало известно, что четырнадцать подводников решено похоронить недалеко от мемориала в честь погибших на подлодке «Курск». На погребение пришли командиры Военно-морского флота, власти города и родные и близкие погибших. Кладбище на время захоронения закрыто не было, но у входа стояла дополнительная охрана, сообщает РИА Новости.