Медведев подписал распоряжение о проведении диспансеризации

На главной правовой интернет-странице Российской Федерации опубликована информация о проведении в будущем году всероссийского общего медосмотра среди граждан России, распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Так же в этом году издан указ о ежегодном прохождении диспансеризации среди людей старше сорока лет. Известно, что в прошлом году среди взрослого населения Российской Федерации диспансеризацию прошло около шестисот восьмидесяти тысяч человек, сообщает издательство РТ.