В Госдуме предлагают открыть пункты приема ягод

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации по природным ресурсам Василий Максимович Власов предложил создать точки приема ягод в поселениях городского типа. Обращение мгновенно поступило к председателю министерства природы Дмитрию Кобылкину. Благодаря пунктам приема ягод люди будут получать денежные средства и иметь небольшой дополнительный доход. Многие жители деревень в летне-осенний период занимаются собирательством ягод, но не все удается продать. Но с появлением пунктов, эта проблема решится, сообщает издательство Известия.