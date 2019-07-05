«Нафтогаз» объявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Если в хранилище Украины до начала сезона отопления не получится поместить двадцать миллиардов кубометров газа, может произойти техногенная авария, сообщает председатель «Нафтогаз» Андрей Коболев. Со слов Коболева на данный момент Подземное Хранение Газа (ПХГ) располагает почти четырнадцатью миллиардами кубометров газа. Для того, чтобы достичь цели и выполнить план, требуется ежедневно добывать по шестьдесят миллионов кубометров газа. Глава компании Андрей Коболев отметил, что если отстать по графику хотя бы на пару дней, то наверстать упущенное уже не получится и катастрофы будет не избежать так же он добавил, что готов взять на себя всю ответственность за происходящее и начать закачивать газ, сообщает издательство РИА Новости.