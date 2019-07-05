В Черном море перевернулся катамаран с людьми

В Краснодарском крае, вблизи города Туапсе на территории Черного моря был перевернут катамаран с людьми на борту. В ходе инцидента 2 человека теперь считаются без вести пропавшими. В источнике указано, что чрезвычайная ситуация произошла в поселке Джубга, в ста метрах от берега. На водном судне находилось двадцать человек, восемнадцать из которых спасены и успешно доставлены на береговую линию. Судьба оставшихся двух людей остается неизвестной, сообщает издательство Российская Газета.