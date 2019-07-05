Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в РФ

Опрос, проведенный в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) среди людей от восемнадцати до тридцати лет свидетельствует о том, что профессионалы информационных технологий желают получать от пятидесяти тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей, так же в среднем пятьдесят пять тысяч рублей планируют зарабатывать сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации. От тридцати до сорока тысяч рублей планируют зарабатывать менеджеры, экономисты, финансисты, стартеры, маркетологи и другие подобные специалисты. Самый низкие зарплаты ожидают научные деятели, врачи и учителя, их ожидания по поводу заработной платы не превышают тридцати тысяч рублей, сообщает издательство Российская Газета.