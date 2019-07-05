Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»

Польским судом было принято решение выдать Вячеслава Вишневского совладельца сгоревшего торгового комплекса в Кемерово «Зимняя вишня» который скрывался долгое время в Польше. Известно, что варшавским окружным судом издан указ о разрешении выдавать Российской Федерации разыскиваемых граждан, пребывающих в Польше. Адвокат Вишневского попытался обжаловать решение, но апелляцию не приняли и закон вступил в силу. Окончательный вердикт остается за министром юстиции Российской Федерации. Напомним, что в торговом развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово случился пожар двадцать пятого марта две тысячи восемнадцатого года. Число погибших составляет шестьдесят человек. И Вячеслава Вишневского в ноябре прошлого года объявили разыскиваемым, сообщает издательство Россия РТ.