Россиян задержали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии задержаны два гражданина Российской Федерации, обвиняемые в стремлении оказать влияние на грядущие выборы президента. Личные данные задержанных россиян засекречены. Известно, что соотечественники стремились встретиться с одним из сыновей бывшего лидера Ливии Саифом аль-Исламом Каддафи. В источнике указано, что ранее Саиф направил сообщение представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации с просьбой поддержать его кандидатуру в грядущих выборах в президенты в Ливии. Управление МИД оставили ситуация без комментариев. Напомним, что выборы в Ливии по плану должны пройти в этом году, но пока не состоялись, сообщает Интерфакс.