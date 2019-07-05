СМИ заявило о конфликте в команде Зеленского

Между Иваном Бакановым, заместителем главы Службы безопасности Украины и Андреем Богдан, руководителем офиса президента начались существенные разногласия. Известно, что это первые расхождения во взглядах нового правительства Украины. В источнике указано, что Баканов устанавливает новых помощников без согласования с Владимиром Зеленским. Так же, официальное представительство Зеленского недовольно тем, что заместитель главы СБУ приглашает себе в в штат военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генерального прокурора Николая Банчука. Недовольство порождает еще то, что Иван Баканов стремится сберечь отдел по ликвидации коррупции и организованной преступности. Напомним, что одним из первых решений в отделе кадров Владимира Зеленского было назначение двадцать второго мая Баранова заместителем главы Службы Безопасности Украины, сообщает РИА новости.