Зеленский вновь отправился в Донбасс

Пресс-служба украинского президента сообщила, что Владимир Зеленский снова отправился в Донбасс. Это была рабочая поездка главы, которая посвящена пятой годовщине возобновления контроля властей Киева над Славянском и Краматорском Донецкой области.

Зеленский будет принимать участие в мероприятии города Краматорска по случаю возвращения этих населенных пунктов в состав Украины. Также здесь будет представлен новый председатель государственной администрации Донецкой области – Павел Кириленко.

Первый раз Зеленский прибыл в Донбасс в качестве президента спустя неделю после инаугурации, где провел осмотр Вооруженных сил страны, пишут «Известия».