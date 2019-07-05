Суд Англии заморозил выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream

В Twitter «Нафтогаз» написал о том, что английский суд вынес приговор о заморозке выплаты «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream.

Также арбитраж приговорил компанию РФ к тому, что перед решением вопроса с совладельцами Nord Stream об уплате дивидендов, сначала необходимо получить согласие «Нафтогаза» или подтверждение суда на сбор средств.

Подобную меру суд принял в рамках иска украинской стороны к России по делу транзита газа.

Еще в 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж по разногласиям «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно поставки топлива через Украину принял решение, согласно которому Россия обязана была заплатить украинской стороне $2,56 млрд. Однако «Газпром» смог оспорить его и с тех пор Украина всячески пытается принудить компанию к выплате средств, передают «Известия».