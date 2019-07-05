Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На официальной встрече Франциска и Владимира Путина случился конфуз, который запечатлели камеры.

Аудиенция Путина и папы Римского состоялась в Ватикане. После рукопожатия главы последовали в зал, находящийся в библиотеке Апостольского дворца.

Перед тем, как войти в зал, случилась неловкая ситуация: глава России предложил Франциску жестом руки в комнату для аудиенции войти первому, однако папа Римский улыбнулся и на жест Путина ответил своим. В итоге президент РФ в комнату вошел первым, пишет «Газета.ru».