Для встречи с папой Римским Путин прилетел в Ватикан

Чтобы увидится с папой Римским Франциском глава России прилетел в Ватикан.

Предполагается, что на официальном мероприятии будут обсуждаться вопросы международного уровня, а именно Сирии, Украины и гуманитарных проектов в Донбассе.

Посол РФ Александр Авдеев перед прилетом Путина в Италию сообщил, что глава государства планирует лично увидится с папой Римским. Цель визита заключается в обмене представлений на современный мир и сравнении взглядов двух стран касательно ключевых международных вопросов.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что вопрос об ответном визите папы Римского в РФ подниматься не будет, так как его необходимо предварительно обсудить с представителями Русской православной церкви, передают РИА Новости.