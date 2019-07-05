Работников «Альфы», «Вымпела» и ФСБ арестовали

Источник, приближенный к ФСБ, сообщил, что в Москве арестовали шесть сотрудников российской Федеральной Службы Безопасности, среди которых были и работники специальных подразделений «Альфа», группы спецназназа «Вымпел», также были задержаны два офицера управления «К» ФСБ РФ.

Работники ФСБ, согласно данным источника, обвиняются в хищении 140 миллионов рублей. Банк, из которого были украдены средства, не называется.

Стало известно, что в настоящее время в Центре специальных назначений ФСБ идет проверка, однако официального подтверждения информации не поступало, пишет «Газета.ru».