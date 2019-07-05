Подозреваемый в государственной измене оказался помощником полпреда президента в УФО

Александр Воробьев, ранее задержанный по подозрению в государственной измене, объявил в Лефортовском суде Москвы, где решается вопрос об его аресте, что он занимает пост помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе.

На сайте УФО сказано, что Воробьев действительно является государственным советником России третьего класса. В июле 2018 года он был назначен на должность помощника полпреда президента в УрФО, пишет «Интерфакс».