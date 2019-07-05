Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене

Сотрудники ФСБ РФ в пятницу в результате спецоперации задержали гражданина РФ по имени Александр Воробьев. Мужчину, как передает РИА Новости со ссылкой на короткий пресс-релиз ведомства, подозревают в государственной измене. О других деталях случившегося не сообщается. По факту было принято решение о возбуждении уголовного дела. Не сообщается также и том, где именно произошло задержание, какая должность была у Воробьева и какой срок ему грозит.